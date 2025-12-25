Başkan Erdoğan: 'Sudan'da kalıcı barışı tesis etmeliyiz'

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan'ı resmi törenle karşılayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Burhan ile Erdoğan arasında baş başa yapılan görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade etti.

ÇATIŞMALAR İNSANİ KRİZLERE YOL AÇIYOR

Başkan Erdoğan, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

İSTİKRAR VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade etti.

'İHTİYAÇLARI GİDERECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti."