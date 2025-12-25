Başkan Erdoğan: ’Sudan’da kalıcı barışı tesis etmeliyiz’

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade etti.

ÇATIŞMALAR İNSANİ KRİZLERE YOL AÇIYOR

Başkan Erdoğan, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.