Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaip Kandili mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
