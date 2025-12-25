Dibeybe’ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntüyle taziye dileklerini ifade etti" açıklamasında bulundu. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile de telefon görüşmesi yapan Başkan Erdoğan, başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.