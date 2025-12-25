Elazığ’da 80 aile yuvalarına kavuştu

lazığ'ın merkeze bağlı köylerinde, deprem sonrası inşasına başlanan 550 köy evinin yapımı tamamlandı. İlk olarak merkeze bağlı Cip Köyü'nde gerçekleştirilen törenle 80 köy evi teslim edildi. Yeni konutlarına kavuşan depremzedeler evlerinin önünde mutluluk pozu verdi. Yetkililer, "Amacımız, afetin yaralarını sarmak ve vatandaşlarımızı gelecekte olası risklere karşı güvence altına almaktır" dedi. Konut sahipleri kendilerine gösterilen devlet desteğinden ve AFAD'ın özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.