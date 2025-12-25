Futbolda FETÖ soruşturması! Lutfi Arıboğan dahil 4 isim ifade veriyor: "Mehmet Baransu" detayı
Son dakika haberleri: FETÖ’nün futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, avukat İlhan Helvacı ve iş insanı Ebru Köksal “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade veriyor.
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün futbolda şike kumpas soruşturması çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Eski TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'nün 2011 yılında gerçekleştirdiği futbolda şike soruşturmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişinin hedef alındığı belirtildi.
TMOK Başkanı Ahmet Gülüm
İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ
Başsavcılık, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak soruşturmalar yapıldığı belirtilerek, tutuklu eski gazeteci Mehmet Baransu ilebazı isimlerin irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri tespit edildi.