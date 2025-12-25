  • Haberler
Futbolda FETÖ soruşturması! Lutfi Arıboğan dahil 4 isim ifade veriyor: "Mehmet Baransu" detayı

Son dakika haberleri: FETÖ’nün futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, avukat İlhan Helvacı ve iş insanı Ebru Köksal “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade veriyor.

Deniz YUSUFOĞLU

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün futbolda şike kumpas soruşturması çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Eski TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'nün 2011 yılında gerçekleştirdiği futbolda şike soruşturmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişinin hedef alındığı belirtildi.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm

İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak soruşturmalar yapıldığı belirtilerek, tutuklu eski gazeteci Mehmet Baransu ilebazı isimlerin irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri tespit edildi.

Avukat İlhan Helvacı

4 İSİM İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında tespit edilen, TFF eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, TFF eski Baş Hukuk Müşaviri Avukat İlhan Helvacı ve Galatasaray eski Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri iş insanı Ebru Köksal, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından ifadeye çağırıldı. 4 ismin savcılıkta hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. Şüpheliler savcılığa ifade veriyor.

İş insanı Ebru Köksal