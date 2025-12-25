HKÜ’de akademik ödül heyecanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ), terfi alan, aynı zamanda üniversiteye 2024 yılında en çok katkı veren akademisyenlere ödül, başarı belgelerinin sunulduğu ve toplam 185 ödülün verildiği 'Akademik Ödül Töreni', HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleşti. Kalyoncu törende yaptığı konuşmada, "Yükseköğretim kurumları yalnızca bilgi aktaran değil, bulgulara yön veren, araştırma ve sonuçlarına dayanarak bilginin doğruluğunu ispatlayan ve bilgiyi üreten kurumlardır.

Bugün takdim edeceğimiz ödüller; akademik teşvikten uluslararası indeksli yayınlara, atıf alma başarısından TÜBİTAK destekli projelere, patent tescil ve başvurularından üniversite-sanayi işbirliklerine kadar uzanan akademik çalışma alanlarımızı kapsamaktadır. Üniversite yönetimi olarak geleceğimize sunacağımız her imkânın, her öğretinin kültürel ve sanatsal alanlar dâhil öğrencilerimizin bireysel başarılarına odaklanmalarını sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise üniversitenin kurulduğu günden itibaren başlıca amacının akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, milli ve etik değerleri önemseyen bireyler yetiştirmek ve ülkemizin geleceğinin biçimlenmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Törende daha sonra ödüller sahiplerine takdim edildi.