MSB'den İsrail, Yunanistan ve GKRY görüşmeleri hakkında net açıklama: Herhangi bir karşılığı yok!
Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen haftalık basın toplantısında Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi, Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar ile Suriye'deki son durum ve İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki görüşmelere değinildi. İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin gerçekleştirdiği üçlü görüşme ile ilgili "Askerî açıdan Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değil. Sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı yok" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısı, 50. yaşını kutlayan ASELSAN'ın Radar, Elektronik Harp, Hava Savunma, Komuta Kontrol, Silah Sistemleri ve Deniz Sistemleri alanında faaliyet gösteren Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda, Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi, Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar ile Suriye'deki son durum ve İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki görüşmeler ele alındı. Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili yapılan bilgilendirmede "Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" bilgisi paylaşıldı.
MSB'den yapılan bilgilendirmede öne çıkanlar şöyle;
"TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI"
23 Aralık'ta, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti Ankara'dan Trablus'a götürmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçak elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan etmiş; bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatılmıştır.