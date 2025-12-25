Sadettin Saran gözaltına alındı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam yeniden gözaltına alındı. "Uyuşturucu madde temin etmek", "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Saran, Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti. Test sonucu belli olan Saran'ın, saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi.

Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Saran, bu gelişmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirterek, "Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı. Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde tekrarlanmasını talep edeceğini ifade eden Saran, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında da ilgili testlerin yapılacağını belirtti.

Dün öğlen saatlerinde Şişli'de özel bir laboratuvardan çıkarken görüntülenen Saran'ın laboratuvarda uyuşturucu testi yaptırdığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında da "Başkanımız, devam eden adli süreç kapsamında ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür" ifadelerine yer verildi. Saran'ın Çanakkale Assos'taki evinde bulunan folyodaki maddenin ilk incelemelerde uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları da ortaya çıkmıştı. 1 Haziran 2025'te Saran'ın uçağından fotoğraf gönderdiği Cebeci'nin 6 Temmuz'da ise "Bana gelirken ot (emoji ile) getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" mesajı uyuşturucu şüphesini artıran delil olmuştu.

İSTİFA ETMEYECEK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın dün yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda başkanlığa devam kararı aldığı belirtildi. Eski başkan Ali Koç da kulüp binasına gelerek Saran'ı ziyaret etti. Koç'un, Saran'a "Başkanlığı bırakma, süreci bekle" dediği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ise Saran'ın gözaltına alınmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Buradan taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun. Başkanımızda herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz" diye konuştu. Tuncay KURTULUŞ / SPOR SERVİSİ