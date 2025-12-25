SON DAKİKA... Libya heyetini taşıyan jetin düşmesi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporu talep etti!
SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Libya askeri heyetini taşıdığı sırada Haymana ilçesine düşen jete yönelik başlatılan soruşturma kapsamında jetin uçuşa elverişlilik durumunun belirlenmesi amacıyla teknik bilirkişilerden rapor talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısınca yürütülen soruşturma çerçevesinde jetin düştüğü alan koruma altına alındı. Jete ait karakutu başta olmak üzere enkaz parçaları bir araya getirilirken, kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi çalışmaları Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde, havaalanına ait kamera kayıtlarına el konulurken, kule ile uçak arasında gerçekleşen tüm telsiz görüşmeleri de dosyaya dahil edildi. Ayrıca bakım çalışmaları sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılacak teknik incelemelerin de soruşturma dosyasına ekleneceği bildirildi.