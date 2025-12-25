TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye için son eşikteyiz

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 20'nci toplantısını yaptı. 31 Aralık'ta çalışma süresi dolacak komisyona, rapor yazımı için iki aylık ek süre verildi. Kurtulmuş, komisyonda yaptığı değerlendirmede şu mesajları verdi:

SON EŞİK: Komisyon son eşiğe geldi. Bu da ortak bir rapor yazılması ve bu raporun TBMM Genel Kurulu'na verilerek buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesiyle ilgili sürece öncülük etmek.

ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIM: Partilerimizin farklı fikirlerini daha yakınlaştırabilmek için temaslarının artırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu süreç içerisinde ben de elimi taşın altına koyacağım.

OCAK AYI VE ÖZEL YASA: Raporu ocak ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Ortak raporda çerçeve, müstakil bir yasa önerisi olmalı ki sonuç alınabilsin.

UZUN ZAMAN YOK: Kudüs'te, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yaptığı toplantıda üstü örtülü olarak Türkiye tehdit ediliyor. Savaşın Karadeniz'e yayılma riski dikkate alındığında zamanın ruhunu ıskalarsak sadece bir komisyon başarısız olmaz, Türkiye bu tarihi fırsat kapısını kaçırmış olur.