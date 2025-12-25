TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Regaip Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rahmet, mağfiret, bereket mevsimi üç ayların ve bu manevi iklimin rahmet kapısı olan Regaip Gecesi'nin, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin başta tüm mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum."