Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü işadamları, gece kulübü işletmecileri, influencer ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı listesindeki 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan isimler arasında ayakkabı mağazası zinciri FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, işadamı Mehmet Tosmur ve Çeşme'de ünlülerin uğrak yerlerinden biri olan Momo'nun sahibi işadamı Hamdi Burak Beşer'in de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hamdi Burak Beşer - Mahmut Uğur Ziylan

FUHUŞ, İMAL VE TİCARET

Şüphelilerin haklarında, "uyuşturucu madde imal ve ticaret", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: BB Turizm Limited Şirketi'nin ortağı, Momo restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer, ayakkabı firması FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmut Uğur Ziylan Gayrimenkul'ün de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ziylan, gıda, kimya, plastik ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren

Tosmur Grup'ta Başkanvekili Mehmet Tosmur, sosyal medya platformu Instagram ve Tiktok'ta aktif paylaşım yapan bir sosyal medya ünlüsü model Melisa Fidan Çalışkan, "Nuran Sultan" olarak tanınan ünlü dansöz Nuran Çokçalışkan, gece kulübü işletmecisi Uğur Can Peker, ünlü işletmeciler Semavi Siverek ve Ercan Siverek, influencer Yılmaz Burak Bozkurt, ünlü oyuncuların menajeri Müzeyyen Karakan, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Halime Göçmen.

ÜNLÜ YAPIMCI DA DAHİL OLDU

Uyuşturucu soruşturmasına yeni bir isim eklendi. TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından gözaltına alındı. Savcı'dan kan ve saç örnekleri alındı. Adliyeye sevk edilen Savcı serbest bırakıldı. Deniz YUSUFOĞLU-Atakan IRMAK