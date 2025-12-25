Uyuşturucuyu küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlediler: 2 gözaltı

İçişeri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siirt'te Küçükbaş Hayvanların Karın Boşluklarının İçine Gizlenmiş Halde 54,6 kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik.

Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek! Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda;

Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş halde 54,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

KARIN KISIMLARINDA DİKİŞ İZLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emeği geçenleri ve polisimizi tebrik ediyorum."