45 bin kişiye tahliye yolu

TBMM Genel Kurulu, 11'inci Yargı Paketi'ni bazı değişikliklerle kabul etti. Yasaya 5 yeni madde eklendi, internete ilişkin bazı maddeler ise çıkartıldı. Yasada yapılan değişiklikler şöyle:

İNFAZ DÜZENLEMESİ: 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, 3 yıl önce açık cezaevine geçip 3 yıl önce denetimli serbestlikle şartlı salıverilmenin önü açıldı. Ancak, komisyon ve Genel Kurul'da yapılan değişikliklerle terör, örgütlü suçlar, anne-baba, eş, çocuk, kadın katilleri, taciz ve tecavüzcüler ile "deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme" suçunu işleyen deprem müteahhitleri kapsam dışı bırakıldı. Düzenlemenin 40-45 bin mahkûmu kapsadığı öğrenildi.

DÜĞÜN VE UĞURLAMADA ATEŞ EDENLER: Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç düğün, asker uğurlama gibi insanların toplu bulunduğu yerlerde işlenirse cezası 7.5 yıla yükselecek.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

TRAFİKTE YOL KESENLER: Trafikte yol kesen, hukuka aykırı davranış ile araçları durduranlara 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek.

ÖN ALIM HAKKINA DÜZENLEME: Yasaya eklenen madde ile cebri artırmayla satışların (icra hukuku bakımından alacaklının borçlunun taşınmazını satışa çıkarması durumu) yanı sıra Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan satışlarda da önalım hakkı kullanılamayacak.

GERÇEK DEĞER: Önalım bedelinin tescil edilen payın rayiç bedeli ile alıcıya düşen tapu giderleri olacağı ve keşif üzerine tespit edilen bedelin hâkim tarafından derhâl belirlenen kesin süre içinde nemalandırılmak üzere bankaya nakden yatırılacağı hüküm altına alındı.

3.3 MİLYAR TL'LİK GSS BORCU SİLİNECEK

Teklifte GSS borçları ile ilgili de önemli bir düzenleme yer aldı. Buna göre, 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Böylece 1 milyon 477 bin kişinin 3 milyar 258 milyon lira GSS borcu silinmiş olacak.