AK Partili Hüseyin Yayman: Evler yapılmadı demek gerçekle bağdaşmıyor, gelin Hatay’da sahada görün!

Yayman, yapılan konutlarla ilgili teknik veya altyapı üzerinden eleştirilerin dile getirilebileceğini ancak "evler yapılmadı" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Depremin ilk günlerinden itibaren bölgede olduklarını vurgulayan Yayman, "Bu evler yapıldı ama mutfağında sorun var denebilir, bacasında eksik var denebilir, yolu yok denebilir. Bunlar konuşulabilir. Ama evler yapılmadı demek doğru değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman , 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayman, deprem sonrası yapılan konutlara yönelik eleştirilerin gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, muhalefeti sahaya davet etti.

Özel'i Hatay'a davet eden Yayman, "Sayın Genel Başkan gelsin. İster bizimle, ister kendi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, teşkilatıyla gelsin. Hatay'da yapılanları yerinde görsün. Bu sadece iktidarın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısıdır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunan Yayman, muhalefetin deprem bölgesine yeterince gelmediğini savundu. Yayman, "Ben Hatay milletvekiliyim, Sayın Özgür Özel'in buraya ne zaman geldiğini hatırlamıyorum bile. Deprem turisti olarak bile gelip gitmiyorlar" dedi.

"455 BİN KONUT DEVLETİN KUDRETİNİ GÖSTERİYOR"

Kısa sürede 455 bin konutun inşa edilip teslim edilmesinin devlet gücünün açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yayman, "Bu kadar kısa sürede 455 bin evi yapmak, teslim etmek ve insanlara umut olmak ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.

Yayman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza şükran borçluyuz. Allah razı olsun" dedi.