Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı! Başkan Erdoğan 455 bininci deprem konutunu teslim edecek!
Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ilimizi yıktı… Felaketin ardından devlet ve millet el ele verdi, asrın mücadelesini başlattı. Deprem bölgelerinde gerçekleştirilen asrın inşası ile hak sahipleri evlerine kavuşmaya başladı. 455 bininci yuvanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın teslim edilmesi beklenirken İletişim Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda “Başkan Erdoğan’ın liderliğinde, asrın felaketinin ardından başlatılan ‘Asrın İnşa Seferberliği’ büyük bir başarıyla tamamlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi, 11 ilimizi yıktı. Devlet ve millet el ele verdi, asrın felaketinden sonra asrın mücadelesini başlattı. Deprem bölgesinde inşa edilen konutlar, birer birer hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programın tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tanıtım filminde Başkan Erdoğan'ın "Yeniden diriliş var. Yeniden bir ayağa kalkış var. Bize durmak yok; evelallah biz yine küllerimizden dip diri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz" sözleri yer aldı. Film müziği olarak Cem Karaca'nın "Ülkem Benim" adlı eserinin uyarlanmış hali seslendirildi. Şarkının nakaratı ise "Memleketim memleketim/ Yuvan olsun yüzbinlerce evin/ Memleketim memleketlim/ Gülsün evlatların annelerin" dizelerinden oluştu.
"ASRIN İNŞASI TÜRKİYE'NİN BAŞARISI: 455 BİN KONUT TAMAM"
Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen 'asrın inşa seferberliği', 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Son teslim töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek. "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program, depremde ağır yıkım yaşanan ve yeniden inşanın sembol kenti olan Hatay'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, depremzede aileler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların katılması bekleniyor