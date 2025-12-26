Batılılar karşısında ezik, kendi insanına küstahlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) heyetini Beştepe Millet Sergi Salonu'nda kabul etti. Erdoğan konuşmasında şöyle dedi:

KİMSEYE SAYGILARI YOK: Biz Türk diasporasının başarılarından övgüyle bahsettikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye katkıda bulunması, baba ocağı ile bağlarını güçlendirmesi malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet var. Muhalefet, milletvekiliyle, medyasıyla, besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Öyle kibirli bir zihniyete sahipler ki canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar, Türkiye'nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar, vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, Bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok.

BATI'YA EZİK, KENDİ İNSANINA KÜSTAH: Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor "zirzop" gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırıyor. Yılın 11 ayı çalışan, ter döken, dişinden tırnağından artırdıklarıyla yazın memleketine koşan kardeşlerimize hakaret ediyorlar. Gurbetçilerimize bunları yaparken yabancılardan 5 dakika dilenmekte, sadece 5 dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almakta hiçbir beis, hiçbir sorun, sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar.

HADLERİNİ BİLDİRİRİZ: Biz ister sınırlarımız içinde isterse yurtdışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Mücadeleleriyle, fedakârlıklarıyla, çoğu zaman içlerine akıttıkları gözyaşlarıyla gurbeti sılaya çeviren, acı vatanı ikinci vatan eyleyen kardeşlerime unvanı, sıfatı ne olursa olursun kimse hürmetsizlik edemez. Tertemiz niyetleriyle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekâlâ bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, size kimse parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremez. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın öz evlatlarısınız, sizler bu memleketin asli unsurlarsınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız, sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan bir parçasınız. Geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, ihmal etmiş olabilir, birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama bizim her birimiz ve sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız.

DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR: İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın hemen öte tarafında, 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı, içeriden ve dışarıdan yapılan sabotajlara rağmen, ülkelerini yeniden toparlamak, yeniden ayağa kaldırmak için canhıraş bir çaba gösteriyor. Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde, bela ve musibet rüzgârları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz.

TÜRK DİASPORASI: Ülkemizin ekonomisine, dış politikasına, yumuşak gücüne çok önemli katkı sunan güçlü bir Türk diasporası görüyoruz. Sadece turizm rakamları bile, yurtdışındaki kardeşlerimizin Türk ekonomisi için ne yaptığını anlamamız açısından yeterlidir. 2024 yılında elde ettiğimiz 60.5 milyar dolarlık turizm gelirimizin 10.3 milyar doları, yurtdışındaki vatandaşlarımızın doğrudan katkısıyla oluştu. Türkiye'ye gelen 62.2 milyon ziyaretçinin 9.6 milyonu, yine yurtdışında mukim kardeşlerimizdi. Türkiye'ye çok önemli hizmetler sunan, Türk ekonomisine çok ciddi destek olan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz. Siyasette, ticaret hayatında, akademi ve sivil toplumda aktif olarak varlık göstereceksiniz. İçinize kapanmayacak, her zaman kucaklayıcı ve kuşatıcı olacaksınız. Kimsenin sizi kışkırtmasına, sizi hukuk ve meşruiyet dairesi dışına çekmesine izin vermeyeceksiniz. Memleketinizle bağınızı mutlaka koruyacak, güçlendireceksiniz.

AVRUPALI TÜRKLERİN UÇ BEYLERİ ULUSLARARASI

Demokratlar Birliği'nin (UID) Avrupa'nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesi bulunuyor. 2004'te Avrupalı Türk Demokratlar Birliği adıyla kurulan ve 2018'de adını Uluslararası Demokratlar Birliği olarak değiştiren kuruluş 21 yıldır, yurtdışındaki vatandaşların sorunuyla ilgileniyor. UID, Avrupa'nın en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Birlik vizyonunu, "farklı uluslara, kültürlere veya dinlere mensup insanların toplumsal yaşamın her alanına katılım sağlayan ve toplumu şekillendiren, eşit haklara sahip bireyler olması" olarak açıklıyor. Türk kökenli kişilerin siyasi, sosyal ve kültürel gelişimini ve ilgili ülkedeki faaliyetlerini destekleyen UID, ırkçılık, İslamofobi, ayrımcılıkla mücadele, eşit yurttaşlık ve demokratik katılım gibi değerleri savunuyor.