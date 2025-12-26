Bilal Erdoğan Türk Dünyası Akademisi’nde konuştu: Türkiye Yüzyılı kızılelmadır

Gençlerin Türk Dünyası'na ilişkin tarihsel, siyasal, kültürel ve jeopolitik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen ve Genç Memur-Sen tarafından hayata geçirilen Türk Dünyası Akademisi'nin kapanış töreni Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapıldı. Programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geçmişte Batı'nın toprakların işgali öncesinde aydınların kafalarını işgal ettiğini belirterek şunları kaydetti: "Aydınlar, Batı'ya benzeyerek bir yerlere gelinebileceğine inanıyordu. Takım elbise ile teknolojik gelişme olmuyor. Modernitenin sadece görüntüsünü aldığımız bir dönem yaşadık. Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği ama aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine çok ciddi ihtiyacımız var."

BAHİS KONUŞUYORUZ

Kültürel geçmişin sporda da izinin olduğunu ifade eden Erdoğan, Türk kültürüne dikkat çekerek, "Bizim geleneksel sporlar ile ilgili görüyoruz. Cirit sporunda iki takım var. Ciritte affetmek var. Affeden takım puan alıyor. Bu neyi gösteriyor, millet olarak merhametli, misafirperver olduğumuzu gösteriyor. Yağlı güreşte mesela ustasını yenen güreşçi ustasının elini öpüyor. Batı'nın sporunda bunları göremezsiniz. Öyle ki Batı'nın sporunda bahis, doping konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin bağımsızlığını kazandığı dönemlere kıyasla Türkiye'nin etkisinin bugün daha fazla olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı bizim için bir kızılelma. Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tarihe damga vuracak bir Türkiye inşa edelim dedi. Türkiye Yüzyılı bir hayal değil gerçek olacak" diye konuştu.

UFKUNUZU ÖTEYE TAŞIYIN

Erdoğan gençlere de önerilerde bulunarak, "Böyle bir zamanda Türk dünyasını ufkunuz içerisinde yakın düşünün. Kariyerim ne olacak benim sorusuna Ankara'da mı İstanbul'da mı değil Kazakistan'da ne yapabilirim, Türkmenistan'da ne yapabilirim olarak bakın" dedi. YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türk devletlerinin ilişkilerine dikkat çekerek, "Türk Konseyi'nden Türk Devletleri Teşkilatı'na uzanan kurumsal dönüşüm, Karabağ'da tecelli eden kardeşlik hukuku ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun Türk Dünyası'nı da kuşatan bir ufka kavuşması, bu meselenin ne denli güçlü bir sahiplenmeyle ele alındığının açık göstergesidir" dedi. TİKA Başkanı Abdullah Eren de TİKA'nın 1992'den beri Türk dünyasında 6 bin proje hayata geçirdiğini belirterek, "En son da Türk Devletleri Teşkilatı'na bu macera evrildi" diye konuştu.