Ceza adaletinde yeni dönem: Silaha hapis, siber suça hızlı müdahale

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliği'nde yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 11. Yargı Paketi ile ceza adaletinin etkinliğinin güçlendirildiğini belirtti. Tunç, toplumu suçtan korumaya ve caydırıcılığı artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILDI

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi ile denetimli serbestlikten kaynaklanan cezasızlık algısının giderildiğini belirterek, iki yılın altındaki suçlarda dahi cezaevinde belli bir süre kalma uygulamasının getirildiğini söyledi. Bu düzenleme ile toplumda "ceza aldı ama cezaevine girmedi" algısının sona erdiğini vurguladı.

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

11. Yargı Paketi ile örgütlü suçlara ilişkin cezaların artırıldığını belirten Tunç, örgüt kurma ve yönetme suçunun cezasının 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını, örgüt üyeliğinde de üst sınırın yükseltildiğini açıkladı. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının ilk kez açık bir artırım nedeni olarak ceza kanununa girdiğini kaydeden Tunç, suça sürüklenen çocuklara yönelik ayrıca bir çalışma yürütüldüğünü ve Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırlayacağı yol haritası doğrultusunda yeni yasal düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

MESKÛN MAHALDE SİLAH ATANA HAPİS CEZASI

Tunç, meskûn mahalde silah atanlara verilen hapis cezasının artırıldığını belirterek, 6 aydan 3 yıla kadar olan cezanın 1 yıldan 5 yıla çıkarıldığını söyledi. Düğün, nişan ve kutlamalarda silah atanlar için cezanın yarı oranında artırılacağını vurgulayan Tunç, kuru sıkı ve ses fişeği atan silahların da bu kapsamda değerlendirileceğini ifade etti.

TRAFİKTE YOL KESME VE TAKSİRLE YARALAMA

Trafikte yol kesmenin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç haline getirildiğini belirten Tunç, bu fiili işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi. Taksirle yaralama suçlarında da cezaların artırıldığını, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini kaydetti.

BİLİŞİM SUÇLARINDA BANKA HESAPLARINA HIZLI MÜDAHALE

Bakan Tunç, bilişim suçlarıyla mücadelede banka hesaplarının 48 saat içinde askıya alınabilmesine yönelik yeni bir dönem başladığını belirtti. Bankalara ve GSM şirketlerine bilgi-belge taleplerine süresi içinde cevap verme yükümlülüğü getirildiğini, biyometrik doğrulama ve çipli kimlik uygulamalarının yaygınlaştırıldığını söyledi. BTK'ya hat sayısını sınırlama ve yabancı hatlara özel numara tahsisi gibi yeni yetkiler verildiğini de açıkladı.

COVID DÜZENLEMESİ AF DEĞİL

Covid düzenlemesine de değinen Tunç, bunun bir af olmadığını vurgulayarak, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak yargılama süresi uzun sürdüğü için bu düzenlemeden yararlanamayanlar açısından eşitliği sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. Tunç, şartlı salıvermesine üç yıl kalan hükümlülerin bu düzenlemeden yararlanabileceğini, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, çocuk cinayetleri, terör ve örgütlü suçların kapsam dışında bırakıldığını ifade etti.

UÇAK KAZASINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bakan Tunç, Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin hem teknik hem de adli soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, kara kutunun incelenmesi için Almanya ile temas kurulduğunu söyledi. Uçağın hangi arızadan kaynaklandığının teknik incelemeler sonucunda netleşeceğini ifade eden Tunç, DNA tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.