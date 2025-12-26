CHP’de Kürt kimliği kavgası

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, sosyal medya hesabından yaptığı "Kürt halkı yoktur, Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır" açıklaması, henüz 2 ay önce katıldığı partisinde büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Parti tabanının yanı sıra milletvekilleri ile il ve ilçe başkanları da Dikbayır'ın bu çıkışına tepki gösterdi.

'AÇIK BİR İNKÂR DİLİ'

SABAH'a konuşan CHP Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanı Hamza Dengiz, "Mezopotamya'nın en kadim halklarından biri olan, on binlerce yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren, kendine ait bir dili, köklü bir kültürü ve tarihsel hafızası olan bir halkın varlığını tartışmaya açmak ne bilimsel ne de demokratiktir. Açıklama yalnızca talihsiz değil, aynı zamanda milyonlarca insanın kimliğini hedef alan açık bir inkâr dilidir. Bu inkâr dili ülkeye hiçbir zaman kazandırmadı; bundan sonra da kazandırmayacak" dedi.

CHP Diyarbakır İl Başkan Vekili Şaban Kocakaya ise "CHP ana tüzüğü, programı, Kürtlere bakış açısı bellidir. Kürtler Ortadoğu'nun kadim halklarından biridir. Birilerinin söylemiyle ne var olurlar ne yok olurlar. Onlar her zaman var olmuştur. Bundan sonra da var olacaktır" ifadelerini kullandı. İl Eğitim Sekreteri ve Kurultay Delegesi Remzi Sürek ise Dikbayır'ın sözleri nedeniyle parti disiplinine sevk edilmesi gerektiğini ifade etti. İyi Parti kurucularından olan ve Akşener'in ailesi ile özel kalem müdürü Esma Bekar'ın banka hesaplarını incelettiği ortaya çıkınca 2 yıl önce genel başkan sevkiyle partiden ihraç edilen Dikbayır, 21 Ekim 2025'te CHP'ye katılmıştı.

TARTIŞMA TBMM'YE UZANDI

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kamuoyuna yansıyan "Türkiye'de Kürt halkı yoktur, Kürt kökenliler vardır" ifadelerine, yine CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis kürsüsünde yanıt verdi. Söz konusu söylemlerin bölge halkı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurgulayan Alp, bu açıklamaların "Kürt halkının inkârı" olarak algılandığını ve bölgede geçmişten gelen birtakım endişeleri yeniden canlandırdığını ifade etti. Toplumsal barışın zedelenmemesi gerektiğini vurgulayan Alp, "Halkımızdan istirhamım şudur: Lütfen siyasal mutabakatı ve toplumsal uzlaşmayı bozmaya yönelik inkâra dayalı ırkçı tahrikleri esas almayınız" değerlendirmesini yaptı.