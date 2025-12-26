DMM'den "MHRS randevusu iptaline para cezası" iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MHRS randevusuna gidilmediği takdirde para cezası uygulanacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Merkezden yapılan resmi açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alma, iptal etme veya saat değişikliği gibi işlemlerin tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı.
Vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu iddialarda paylaşılan 'Randevu İptal Cezası Bildirimi' gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir."
"RESMİ KANALLARI KULLANIN" UYARISI
Açıklamada, vatandaşların kişisel bilgilerini korumaları ve dolandırıcılık mağduru olmamaları için randevu işlemlerinde yalnızca mhrs.gov.tr internet adresi veya MHRS mobil uygulamasını kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.
YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, halkı yanıltmaya ve aldatmaya yönelik içerik üreten platformlar hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını duyurdu.