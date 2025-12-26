DMM'den "MHRS randevusu iptaline para cezası" iddialarına yalanlama

Merkezden yapılan resmi açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alma, iptal etme veya saat değişikliği gibi işlemlerin tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı.

Vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialarda paylaşılan 'Randevu İptal Cezası Bildirimi' gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir."