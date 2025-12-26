İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland'i tanımasına tepki: " Uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasına tepki gösterdi.
Burhanettin Duran paylaşımında, "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir. Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hâle getirmektedir. Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükûmetinin sorumsuz tutumlarından biridir. Uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir." sözlerine yer verdi.
