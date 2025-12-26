İsrail Somaliland'i ülke olarak tanıdı: Kınamalar peş peşe geldi!
İsrail Başbakanı Netanyahu, Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ı "ülke" olarak tanıma kararı aldıklarını duyurdu. Netanyahu bu kararı alan ilk ülke olduklarını belirtirken, Türkiye, Mısır, Somali ve Cibuti'den İsrail'in kararına ilişkin kınamalar peş peşe geldi.
İsrail, Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ı resmen bir ülke olarak tanıma kararı kaldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland'ın "bağımsız ve egemen bir ülke" olarak tanındığını belirterek, İsrail'in bu kararı alan ilk ülke olduğunu bildirdi. Netanyahu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da katılımıyla Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı Abdurrahman Muhammed Abdullah ile karşılıklı bir bildiri imzalandığını belirtti.
İsrail Başbakanı, söz konusu bildirinin ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın ruhuna uygun olduğunu öne sürerek Abdullah'a tebriklerini iletti. Netanyahu, "İsrail, tarım, sağlık, teknoloji ve ekonomi alanlarında kapsamlı iş birliği yoluyla Somaliland Cumhuriyeti ile ilişkilerini derhal genişletmeyi planlamaktadır" dedi. Netanyahu ayrıca, sözde Somaliland Cumhurbaşkanı Abdullah'ı İsrail'e resmi ziyaret için İsrail'e davet etti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ayrıca Netanyahu ve Abdullah'ın görüntülü görüşmelerine ve bildirinin imzalanmasına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
TÜRKİYE MISIR, SOMALİ VE CİBUTİ'DEN KINAMA
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali ve Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, bakanların İsrail'in Somaliland'ı tanımasını tamamen kınadıklarını teyit edilerek, Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiği belirtildi. Ayrıca, Somali egemenliğine zarar verecek edecek veya ülkedeki istikrarın temellerini sarsacak her türlü tek taraflı eylem de kınandı. Açıklamada aynı zamanda, Somali'nin meşru kurumlarına desteklerin vurgulandığı ve ülkenin birliğine aykırı paralel oluşumlar dayatma girişimlerinin de kınandığı belirtildi.