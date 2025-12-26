İsrail Somaliland’i ülke olarak tanıdı: Kınamalar peş peşe geldi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir." ifadesini kullanan Keçeli yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımının Somali 'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşıdığını vurguladı. Keçeli, Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararların, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye 'nin Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğe önem verdiğini hatırlattı. Dışişleri Sözcüsü ayrıca, Ankara'nın Somali'nin toprak bütünlüğünü "kararlılıkla desteklediğini" kaydederek, Somali halkının yanında olmanın sürdürüleceği mesajını verdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin sanal medya üzerinden açıklamada bulundu. Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir. Somali 'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hâle getirmektedir. Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükûmetinin sorumsuz tutumlarından biridir. Uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye , kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

SOMALİLAND'DA İRTİBAT BÜROSU BULUNAN ÜLKELER

Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı ayrıldığını ilan etmiş ancak herhangi bir ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. Uluslararası toplum Somaliland'ı tanıma kararı almış olmasa da İngiltere, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere bazı ülkelerin Somaliland'da irtibat büroları bulundurduğu biliniyor.

TÜRKİYE'NİN SOMALİ'DEKİ ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye'nin Afrika Boynuzu bölgesinde güvenilir bir aktör olarak bölgenin barışı ve istikrarı için girişimlerini sürdürdüğü biliniyor. Bu kapsamda Türkiye, Somali Federal Hükümeti ile Somaliland bölgesel yönetimi arasındaki görüşmelerde 2013 yılından beri kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Ayrıca, Etiyopya ve Somali arasında Temmuz 2024'te Türkiye'nin başlattığı arabuluculuk girişimi olan Ankara Süreci kapsamında taraflarla görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 11 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da yapılan görüşmelerde Ankara Bildirisi imzalanmıştı. Milli İstihbarat Akademisi'nin (MİA) geçtiğimiz ay yayımladığı raporda, Türkiye'nin Somali-Etiyopya hattında yürüttüğü "Ankara Süreci"nin, bölgesel barışın sağlanmasında öne çıkan diplomatik bir girişim olduğu vurgulanmış ve 1 Ocak 2024'te Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan mutabakat sonrası yaşanan krizin Türkiye'nin profesyonel arabuluculuk çabalarıyla çözüme kavuştuğu belirtilmişti.

SOMALİ HÜKÜMETİ TANIMAYI REDDETTİ

Somali Hükümeti'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "İsrail'in Somaliland'ı tanımaya yönelik kasıtlı saldırısını ve yasa dışı adımını reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.