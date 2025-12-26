Mehmet Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı

Fenerbahçe'ye yönelik FETÖ'nün gerçekleştirdiği 3 Temmuz kumpası döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkanvekili olarak görev yapan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürü Lütfi Arıboğan, o dönem TFF'nin hukuk müşaviri olan İlhan Helvacı, TFF'nin o dönem Genel Sekreterliği'ni üstlenen Ebru Köksal ve o dönem Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İstanbul Adalet Sarayı'nda getirilen Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'ya 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulandı. Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmada şikâyetçiler arasında Fenerbahçe'nin eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un olduğu öğrenildi.

FETÖ'YE YARDIM VE SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞNİ İHLAL: Başsavcılık yaptığı açıklamada şüphelilerin, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda kişiyi hedef alan FETÖ'nün 3 Temmuz 2011'deki kumpas soruşturmasında rol alan eski Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri vurgulandı.

3 TEMMUZ'DAN SONRA GALATASARAY YÖNETİMİNE GİRDİLER: Bu isimler arasında en dikkat çekeni dönemin TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan oldu. Lütfi Arıboğan'ın 14 Şubat 2008-31 Ocak 2012 tarihleri arasında TFF Başkan Vekilliği görevini yürüttüğü, en son 2014 yılında Galatasaray Sportif A.Ş.'den sigorta kaydının bulunduğu ve 2015'te de emekli kaydının olduğu öğrenildi.

BARANSU'YA MAİLLE SIZDIRDI: Lütfi Arıboğan'ın TFF'deki kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011 tarihinde saat 21.00'de kendi kişisel e-posta adresine gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu bir elektronik posta dikkat çekti. Bu e-postada herhangi bir metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor_...pdf' isimli bir dosyaya rastlandı. Bu mailin Lütfi Arıboğan'ın kişisel mail adresinden FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya ait mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30'da gönderildiği saptandı. Baransu ile Lütfi Arıboğan'ın 3 Temmuz operasyonundan 10 gün sonra 13 Temmuz 2011-6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydına da rastlandı.

HELVACI VE KÖKSAL'A KRİTİK GÖREV: Bir diğer isim olan Ebru Köksal, 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen bir isimdi. 2010'da Galatasaray Sportif A.Ş.'de Genel Müdürlük, 2011-2012 yılları arasında TFF'de Genel Sekreterlik, 3 Temmuz operasyonlarından sonra 2013-2014 yıllarında ise Galatasaray'da soluğu alarak Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Galatasaray Lisesi mezunu Helvacı da tıpkı Köksal gibi, 3 Temmuz kumpasından sonra Galatasaray'da Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yöneticiliğe getirildi. 2009-2012 yılları arasında TFF'de Baş Hukuk Müşaviri'ydi.

ONUN DA YOLU GALATASARAY'DAN GEÇTİ: Şüpheli Ahmet Gülüm'ün de yolu geçmişte Galatasaray'dan geçen isimlerdendi. Halihazırda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm oldu. Lütfi Arıboğan'la Gülüm arasında o dönem Aziz Yıldırım'ın polis ifade tutanağı ile ilgili olarak 4 Ağustos 2011 tarihinde mail yazışmasına rastlandı. Gülüm, yıllarca Galatasaray'da voleybol oynadı.