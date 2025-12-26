Galata Köprüsü'nde Gazze için büyük yürüyüş: Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz!
Milli İrade Platformu, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirecek. "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla gerçekleştilecek yürüyüşe spor kulüplerinin de katılması beklenirken, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan "1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum" çağrısı yaptı.
Siyonist İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımının yaşandığı Gazze'deki insanlık dramını tüm dünya görmezden geldi.
Türkiye ise başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gazze'den yükselen feryada kulak verdi… Başkan Erdoğan Filistinlilerin haklı mücadelesi dünyaya haykırırken, Türk halkı da yaşanan soykırımı lanetledi.
Milli İrade Platformu tarafından, bu yıl da 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirilecek.