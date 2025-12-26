  • Haberler
  • Galata Köprüsü'nde Gazze için büyük yürüyüş: Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz!

Milli İrade Platformu, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirecek. "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla gerçekleştilecek yürüyüşe spor kulüplerinin de katılması beklenirken, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan "1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum" çağrısı yaptı.

Siyonist İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımının yaşandığı Gazze'deki insanlık dramını tüm dünya görmezden geldi.

Türkiye ise başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gazze'den yükselen feryada kulak verdi… Başkan Erdoğan Filistinlilerin haklı mücadelesi dünyaya haykırırken, Türk halkı da yaşanan soykırımı lanetledi.

Milli İrade Platformu tarafından, bu yıl da 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirilecek.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, "Her zaman kullandığımız sloganımızı bu sene yine kullanıyoruz: 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek' diyoruz. Gerçekten burada 70 binin üzerinde -hala tam rakamını bilmediğimiz- masum insanın, en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsediyoruz. Bunun bir soykırım olduğunu nice uluslararası kuruluşlar, çeşitli bağımsız mahkemeler zaten söylediler. Hatta İsrail'in kendi insan hakları örgütleri dahi burada gerçekleşenin soykırım olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde söyledi. Dolayısıyla bu mesele bir siyaset meselesi değil; siyaset üstü, insanlık vicdanını ilgilendiren mesele. Bunun için de insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Bu soykırımın arkasındaki İsrail nazizminin yeniden hortlamaması için... Şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi, Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar. Onun için bu İsrail nazizminin hortlamaması için ve bu bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesi için; suçlunun sorumlu tutulması, bunun da savaş tazminatı ödemeye İsrail'in mahkum edilmesiyle ancak mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, Gazze'nin yeniden inşasının, bu işin kabahatlisi konumunda olan, bu soykırımı gerçekleştiren İsrail nazizmine yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ve hızlı bir şekilde bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz ve gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik etrafında, bu duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz. Yine ben bütün katılan sivil toplum kuruluşlarımıza, bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum" iradelerini kullandı.