Ortada hizmet yokken borç niye 1.6 milyar dolar?

AKParti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yıl sonu değerlendirmelerine sert sözlerle yanıt verdi. Saygılı, "Kendi belediyelerinizin eksiklerini konuşmak yerine, yine merkezi hükümeti hedef aldınız. Yerelde sonuç alamayınca merkeze yöneldiniz. Ama sonuç değişmedi. Şapkadan tavşan çıkmadı" dedi. Saygılı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırım bütçesini yüzde 42'den yüzde 30'a düşürmüşken, yatırım üzerinden hükümete hesap soramaz. İzmir vergileri hesaplanırken, ülke genelinde toplanan sigara vergilerini dahil etmek açık bir bütçe cehaletidir. Belediye bütçelerinin yüzde 95'i zaten merkezi hükümetten gelen paylardan oluşmaktadır. Harcadığınız para milletin vergisidir" diye konuştu. Saygılı, İzmir'e aktarılan kaynakların hizmete dönüşmediğini savunarak, "Bu paralar yandaş kadrolara, bankamatik memurlarına maaş olarak dağıtılıyor. Üstelik onları bile zamanında ödeyemiyorsunuz. Şehir çöp, çukur ve çamur içindeyken vitrin siyaseti yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç yüküne dikkat çekerek Güç'e "Belediye borcu neden 1 milyar 100 milyon dolar? Vergi ve SGK borçlarıyla birlikte bu rakam neden 1.6 milyar dolara ulaştı? Ortada ciddi bir hizmet yokken bu borç nasıl oluştu?" diye sordu.