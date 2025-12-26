PAYCO operasyonunda 21 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen 'yasa dışı bahis gelirlerini aklama' soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından MASAK raporu düzenlenmişti.

SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR AKLANDI

Yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını tespit edilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konulmuştu.

21 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 21 şüpheli tutuklama talebiyle, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.