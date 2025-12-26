Sadettin Saran’a ikinci adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, soruşturma dosyasına giren ek deliller doğrultusunda, Sadettin Saran Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçtiğimiz akşam gözaltına alındı. Dün, sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilen Saran, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sadettin Saran ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Hakkında "yurtdışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararı bulunan Saran için yeni talep edilen adli kontrol ise belirli sürelerde imza atma şeklinde oldu. Hâkimlik, Saran'ın pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki gün imza atma şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etmek", "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak" ve "Uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmış, yurtdışından gelerek ifade vermişti. Hakkında "yurtdışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kadarı bulunan Saran'ın test sonucunda kokain maddesi pozitif çıkmıştı.