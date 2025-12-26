Haberler

SON DAKİKA | MİT'ten siber casusluk operasyonu! 4 kişi gözaltında

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen kapsamlı siber casusluk operasyonunda, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağlayarak kamu kurumlarına ait verileri hedef alan yasa dışı yapılanma deşifre edildi. Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK’ın müşterek çalışmalarıyla yürütülen operasyonda, İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı baskınlar düzenlendi; siber suç şebekesinin 4 üyesi tutuklandı. Yasa dışı veri trafiğinin kripto varlıklar üzerinden gizlendiği, elde edilen verilerin terör örgütleri ve organize suç yapıları tarafından kullanılmaya elverişli hale getirildiği tespit edilirken, 8 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 17:22 Son Güncelleme: 26 Aralık 2025 17:37

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayan siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) müşterek çalışmaları neticesinde, vatandaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalışan yasa dışı yapılanmaya yönelik kapsamlı bir siber casusluk operasyonu gerçekleştirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı. VERİLER CASUSLUK AMAÇLI KULLANIMA HAZIRLANDI MİT'in yaptığı incelemeler sonucunda vatandaşlara ait kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü tespit edildi. Söz konusu yapının, terör örgütleri ile organize suç yapıları tarafından operasyonel amaçlarla kullanılmaya elverişli nitelikte olduğu değerlendirildi. Elde edilen yeni bulgular ışığında soruşturma kapsamı genişletildi. Siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı oluşumlara yönelik tespit ve takip çalışmaları sürdürüldü. Siber casusluk faaliyetlerine ve ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı MİT tarafından yürütülen operasyonlarda gerekli teknik destek SGB tarafından sağlandı. Casusluk yapılanmasına yönelik operasyonlarda, veri depolama aygıtları ve örgütsel iletişim amaçlı kullanılan teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak, parola ve benzeri erişim engelleri aşıldı. Şifreli veri içeren cihaz içerikleri çözümlenerek soruşturma kapsamında dijital delil niteliğinde değerlendirmeye alındı.