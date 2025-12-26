Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar askıya alındı

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında varılan 10 Mart Mutabakatı'na dair dün hareketli saatler yaşandı. SDG elebaşlarından Mazlum Abdi, Suriye hükümeti ile silahlı güçlerin entegrasyonu, sınır kapıları ve yeraltı kaynaklarının yönetimi gibi temel konularda ortak bir anlayışa ulaşıldığını açıkladı. Ancak iddiaları yalanlayan Suriye Enformasyon Bakanlığı, "SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28'inde nihai yanıtımızı vereceğiz" açıklaması yaptı. Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubade Kojan da "SDG ile iletişim ya da komünikasyon şu anda askıda veya kesildi. Bu konuda herhangi bir yeni gelişme yok. ABD'nin Şam hükümetine baskı yaptığı yönündeki bilgiler de gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.