Tek devlet, tek ordu ilkesini destekliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dönemde terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin gerçekleştirdiği saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiğini, mutabakat sürecini olumsuz etkilediğini açıkladı. MSB tarafından ASELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu:

SURİYE'DE SON DURUM: Son dönemde PKK/YPG/SDG'nin gerçekleştirdiği saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar veriyor, mutabakat sürecini olumsuz etkiliyor. Suriye'de mücadele, birlik ve bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenler ile istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye'den yana olanlar arasında. Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye'nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından biliniyor. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve "tek devlet, tek ordu" ilkesini desteklemeye kararlı.

UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR: Enkaz alanında uçuşa ait karakutuya da ulaşıldı ve teknik inceleme süreci başlatıldı. 24 Aralık'ta Libya'dan gelen resmi heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunuldu. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle inceleniyor.

İSRAİL, YUNANİSTAN VE GKRY GÖRÜŞMESİ: İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askeri işbirliği girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değil. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürüyor. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmuyor. Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıcı diyalogdan yanadır; ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmeli. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu net ve değişmez. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacak.