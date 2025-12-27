Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 1 milyar TL’lik vurgun iddiası: Mansur Yavaş hakkında 5’inci soruşturma izni talebi…

Göreve geldiği günden bu yana adrese teslim ihaleler, tartışmalı kadrolaşma iddiaları ve fahiş harcamalarla sık sık eleştirilerin hedefi olan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma izni talebi daha gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlamalarıyla 4 kez soruşturma izni verilen Yavaş için, bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5'inci kez harekete geçti.

Başsavcılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli gelir kalemlerinden biri olan reklam afişlerinin sergilendiği aydınlatma direklerinin usulsüz biçimde kiralandığı ve bu yolla yaklaşık 1 milyar TL'lik kamu zararının oluştuğu iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir soruşturma izni talep etti.

Seçim sürecinde "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim" sözleriyle kamuoyuna güven mesajı veren Mansur Yavaş'ın, görev süresi boyunca belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin art arda iddialarla anılması dikkat çekiyor. Fahiş konser harcamaları, Ankapark'ın atıl hale gelmesi, mahkeme kararına rağmen uygulanmadığı öne sürülen imar planı değişiklikleri ve belediye imkânlarının siyasi faaliyetlerde kullanıldığı iddiaları, Yavaş hakkındaki soruşturma dosyalarını kabartan başlıklar arasında yer alıyor.