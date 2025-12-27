“Asrın İnşa Seferberliği” tamamlandı! 455 bininci konut teslim ediliyor: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Sevgili Hataylılar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, yarınlarımızın güvencesi sevgili gençler, çok kıymetli kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah karşımdaki topluluğu ben bugün farklı görüyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zengin kültürüyle, cömert ve civanmert insanıyla gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

"DESTAN YAZAN KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN ŞEHRİNDEYİZ"

Sizlerin şahsında Antakya'dan İskenderun'a, Erzin'den Yayladağı'na, Reyhanlı'dan Arsuz'a, Hassa'dan Defne'ye, Hatay'ımızın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara'da, deprem bölgemizin tamamında şu anda bizleri takip eden, gözü de kalbi de Hatay'da olan tüm vatandaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.

Bugün farklı inançların, farklı kültürlerin, birbirinden kıymetli değerlerin bir arada yaşadığı Hatay'dayız. Bugün merhum Cemil Meriç'in, Antakyalı Münif Efendi'nin, Yahyazade Asaf Efendi'nin memleketindeyiz. Kara Hasan'ın, Hakkı Bey'in, Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehrindeyiz.

Her zaman olduğu gibi, bizleri yine hüsnükabulle karşıladığınız için, bu güzel ev sahipliğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu sevginiz için, şu muhteşem birlik ve beraberlik tablosu için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Depremzedelerimizin mutluluğunu paylaştığımız bu anlamlı günde törenimizi teşrif eden tüm misafirlerimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum.