Asrın inşa seferberliği tamamlanıyor: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 455 bininci deprem konutunu teslim edecek!
Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketi ile sarsıldı… 11 ilimizi yıkan depremin ardından asrın seferberliğine başlandı… Asrın inşa seferliği kapsamında inşa edilen konutları sayesinde hak sahipleri sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bugün ise gözler, depremde en büyük yıkımı Hatay’daydı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 455 bininci deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Deprem bölgesine yapılan 75 milyar doları aşkın yatırımla, asrın inşa seferliği tamamlanacak.
Tarihler, 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ilimizi yıktı… Asrın felaketinin ardından asrın mücadelesini başlatan Türkiye, eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.
Depremin etkilediği şehirlerin inşasına vakit kaybetmeden başlandı. Devlet ile milletin el ele vererek başardığı asrın inşa seferberliği kapsamında inşa edilen konutları sayesinde hak sahipleri sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı…
75 MİLYAR DOLARI AŞKIN YATIRIM İLE 11 İL YENİDEN AYAĞA KALKTI
Deprem bölgesine yapılan 75 milyar doları aşkın yatırım sayesinde 11 il, alt yapı ve sosyal donatılar ile adeta yeniden ayağa kalktı. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da da büyük bir inşa seferberliği başladı. Şu ana kadar 55 bin 681 bin konutun inşa edildiği Hatay'da yaralar sarıldı.