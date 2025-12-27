  • Haberler
  • Asrın inşa seferberliği tamamlanıyor: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 455 bininci deprem konutunu teslim edecek!

Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketi ile sarsıldı… 11 ilimizi yıkan depremin ardından asrın seferberliğine başlandı… Asrın inşa seferliği kapsamında inşa edilen konutları sayesinde hak sahipleri sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bugün ise gözler, depremde en büyük yıkımı Hatay’daydı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 455 bininci deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Deprem bölgesine yapılan 75 milyar doları aşkın yatırımla, asrın inşa seferliği tamamlanacak.

Tarihler, 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ilimizi yıktı… Asrın felaketinin ardından asrın mücadelesini başlatan Türkiye, eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

Depremin etkilediği şehirlerin inşasına vakit kaybetmeden başlandı. Devlet ile milletin el ele vererek başardığı asrın inşa seferberliği kapsamında inşa edilen konutları sayesinde hak sahipleri sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı…

75 MİLYAR DOLARI AŞKIN YATIRIM İLE 11 İL YENİDEN AYAĞA KALKTI

Deprem bölgesine yapılan 75 milyar doları aşkın yatırım sayesinde 11 il, alt yapı ve sosyal donatılar ile adeta yeniden ayağa kalktı. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da da büyük bir inşa seferberliği başladı. Şu ana kadar 55 bin 681 bin konutun inşa edildiği Hatay'da yaralar sarıldı.

455 BİNİNCİ KONUTU BAŞKAN ERDOĞAN TESLİM EDECEK

Bugün ise bir kez daha gözler deprem sembol şehri Hatay'da olacak… Asrın felaketisonrası inşasına başlanan 455 bininci konut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle sahiplerine teslim edilecek…

HATAY'DA TARİHİ TESLİM TÖRENİ

Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program, Hatay'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, depremzede aileler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların katılması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ, MALATYA VE ADIYAMAN'DA ANAHTAR TESLİMİ

Canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİZ BİR ŞEYİ YAPACAĞIZ DERSEK ALLAH'IN İZNİYLE YAPARIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin yaptığı paylaşımda "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer aldı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ TAMAMLANIYOR

Törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1.620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1.333, Tunceli'de 201 olmak üzere toplam 105 bin 179 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek. Bu kuralarla birlikte asrın inşa seferberliği tamamlanacak ve bölgede inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.

HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ?

27 Aralık'ta düzenlenecek törenin ardından illere göre dağılım şöyle olacak: Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas 164, Bingöl'de 89.