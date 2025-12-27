Haberler

Başkan Erdoğan Hatay'da! Kurtuluş Caddesi ve Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğü Hatay’da bir dizi incelemelerde bulundu. Erdoğan, yapımı tamamlanan tarihi Kurtuluş Caddesi’ni ve titizlikle restore edilen asırlık Habib-i Neccar Camisi’ni ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 19:21 Son Güncelleme: 27 Aralık 2025 19:40

Başkan Erdoğan, Hatay Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'ya yapılan canlı bağlantılarda bu illerin valilerine, hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etmeleri talimatını verdi. Hatay'daki hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim eden Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından edilen duanın ardından yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış kurdelesini de kesti.

BAŞKAN ERDOĞAN, TARİHİ MECLİS BİNASINI ZİYARET ETTİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde Meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve beraberindeki heyet eşlik etti. Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.