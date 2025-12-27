Başkan Erdoğan’dan yeni evlerine kavuşan depremzede aileye ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Erdoğan’a ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Başkan Erdoğan’dan yeni evlerine kavuşan depremzede aileye ziyaret!
AA

Erdoğan, Hatay programı kapsamında 600 Konutlar Sitesi'nde, depremzede Karakuş ailesinin yeni evine konuk oldu.

Başkan Erdoğan’dan yeni evlerine kavuşan depremzede aileye ziyaret!

Karakuş ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan’dan yeni evlerine kavuşan depremzede aileye ziyaret!

Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.