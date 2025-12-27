CHP’iı belediye 15 Temmuz Anıtı’nı kaldırdı

Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası şehitlerimiz anısına Selçukbey Mahallesi'nde yaptırılan tank replikaları ve insan figürlerinin olduğu anıtı TIR'lara yükleyerek kaldırdı. 'Tank Meydanı' diye bilinen 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Şehitler Yolu'ndaki anıtın, yeni düzenleme yapılacağı gerekçesiyle iş makineleriyle sökülmesi büyük tepki çekti. Kaldırılan tank replikalarının yerine, ulusal yarışmayla belirlenen Demokrasi Anıtı'nın yerleştirilmesi planlanıyor. 15 Temmuz Derneği, yaşanan duruma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Paylaşımda, "Vatan müdafaasına canı pahasına koşan kahramanların, milletimizin gönlünde abideleşen hatıralarını unutturamayacaklar" denildi.