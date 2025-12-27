Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım: Küllerinden doğacak bir Gazze'ye inanıyoruz

Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğinde, Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'nda Kalyon Kültür'ün bulunduğu Tarihi Taş Konak'ta düzenlenen "Kalanlar" Filistin Sergisi'nin dün katıldığı açılış programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında sergiye ilişkin bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Küllerinden doğacak bir Gazze'ye inanıyoruz. Bu nedenle geriye kalanlarla bir ve beraber olarak, yüklerini omuzlayarak, bu umudun ve direnişin bir parçası olmalıyız. Olmalıyız ki Hanzala'nın küslüğü bitsin ve artık yüzünü bize dönsün." ifadelerini kullandı.

'KALANLAR' FİLİSTİN SERGİSİ'NİN AÇILIŞI

ŞİŞLİ Taş Konak'ta düzenlenen 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin'i savunmak, Filistinliler kadar tüm insanlığı, onu ayakta tutan değerleri ve en başta da insan kalma hakkımızı savunmaktır" dedi.

Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılayı'nın işbirliğinde, Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Şişli Nişantaşı'ndaki Kalyon Kültür'ün bulunduğu tarihi Taş Konak'ta düzenlenen 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılış törenine katıldı.Törene Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvanile, Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Kalyoncu, Mehmet Kalyoncu, Kübra Kalyoncu ile Murathan Kalyoncu da katılım sağladı.Erdoğan, hayra dokunan kıymetli bir sergiyi hayata geçirdikleri ve ev sahipliği yaptıkları için Kalyon Vakfı'na teşekkür etti. Sergide Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için Filistin çorbası, Filistin simidi, zeytin ile hurma ikram edildi. Program, konuşmaların ardından gerçekleşen fotoğraf çekimiyle sona erdi. Kalyon Kültür'de 6 farklı odada 6 farklı enstalasyon ve bir deneyim alanından oluşan sergi 30 Mart'a kadar devam edecek.