İsrail'in taklit paylaşımına Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Günün fotoğrafı' paylaşımıyla tokat gibi yanıt
Milli Savunma Bakanlığı, kendisini taklit eden ve hadsiz kıyaslamada bulunan İsrail Savunma Bakanlığına Suriye'den paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. MSB'nin "Güç silahta değildir. Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), tank fotoğrafı paylaşımını taklit eden İsrail Savunma Bakanlığı'na çocuklarla çekilen bir kareyle yanıt verdi. MSB, paylaşımında "Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları bu hamleyi İsrail'e verilmiş anlamlı bir cevap olarak nitelendirirken, İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarına dikkat çekti.
Millî Savunma Bakanlığı dün 11.58'de "Güçlü, Cesur, Korkusuz!" sloganıyla tank fotoğrafı paylaşmıştı. İsrail Savunma Bakanlığı da yaklaşık 6 saat sonra MSB'yi taklit ederek "Güçlü, Kararlı, Onurlu ve profesyonel" cümleleriyle benzer bir paylaşım yaptı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Sosyal medya kullanıcıları da İsrail Savunma Bakanlığı hesabını yorum yağmuruna tutarak Türk Savunma Bakanlığını taklit ettiklerini vurguladı.
"ASIL GÜÇ, MASUMLARIN SİZE DUYDUĞU GÜVENDİR"
MSB ise hadsiz kıyaslamaya "Günün fotoğrafı" olarak halat çekme yarışı yapan Türk askerini ve Suriyeli çocukları paylaştı. Paylaşımda da "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Gazze'de binlerde çocuğu katleden İsrail'in çocuklarla birlikte bir paylaşım yapıp yapamayacağını sorguladı.