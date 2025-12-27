İsrail’in taklit paylaşımına Milli Savunma Bakanlığı’ndan ’Günün fotoğrafı’ paylaşımıyla tokat gibi yanıt

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), tank fotoğrafı paylaşımını taklit eden İsrail Savunma Bakanlığı'na çocuklarla çekilen bir kareyle yanıt verdi. MSB, paylaşımında "Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları bu hamleyi İsrail'e verilmiş anlamlı bir cevap olarak nitelendirirken, İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarına dikkat çekti.

Millî Savunma Bakanlığı dün 11.58'de "Güçlü, Cesur, Korkusuz!" sloganıyla tank fotoğrafı paylaşmıştı. İsrail Savunma Bakanlığı da yaklaşık 6 saat sonra MSB'yi taklit ederek "Güçlü, Kararlı, Onurlu ve profesyonel" cümleleriyle benzer bir paylaşım yaptı.