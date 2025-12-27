Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi ile ceza adaletinin etkinliğini artıran kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılığı artırmaya yönelik ayrı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Karabük Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç burada Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırlayacağı yol haritası doğrultusunda hem suç mağduru çocuklar hem de suça sürüklenen çocuklar için yeni yasal düzenlemelerin önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini söyledi. Kovid düzenlemesinin bir af olmadığını, eşitlik ilkesini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten Tunç, 11. Yargı Paketi ile ceza adaletinin etkinliğinin güçlendirildiğini ve toplumda "Ceza aldı ama cezaevine girmedi" algısının sona erdiğini belirtti. Tunç, Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin ise teknik ve adli soruşturmaların titizlikle sürdüğünü, karakutunun incelenmesi için Almanya ile temas kurulduğunu bildirdi. Uçağın hangi arızadan kaynaklandığının teknik incelemeler sonucunda netleşeceğini ifade eden Tunç, DNA tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.