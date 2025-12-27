‘Tarihi miras için 7.3 milyar lira kaynak kullandık’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın 3 yıldır deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları SABAH'a anlattı:

Deprem bölgesinde 2023'ten bu yana, bakanlığımıza bağlı tahsisli yapıların restorasyon ve proje çalışmalarına yönelik 7 milyar 377 milyon 612 bin 572 lira ödenek kullandık.

2023 ve 2024 yıllarında bu projelerden toplam 40'ını tamamladık. 2025 yılında 24'ünü daha bitirdik. 20 projemizdeki çalışmalara devam ediyoruz.

3 yıllık süreçte bakanlığımıza bağlı müze binaları, öncelikli olarak 62 adet tescilli taşınmaz kültür varlığımızın proje çalışmasını da tamamladık. 22 taşınmazda çalışmalar sürüyor.

Toparlanma ve yeniden ayağa kalkma süreci, kurumsal yapıların emeğiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kriz dönemlerinde belirleyici olan siyasi iradesi ve karar alma gücüyle şekillenmiştir.