Bakan Yumaklı Diyarbakır'da müjdeyi verdi: "Silvan Barajı'nda su tutmaya başlamış olacağız"

'EN BÜYÜK KALKINMA HAMLELERİNDEN BİR TANESİ'

Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemiz için tarımsal yatırımların 'Çılgın Projesi', Silvan Projesi'nin kalbi Babakaya tünel açılımı için buradayız. Burada sadece bir tünel kazı çalışması için bir arada değiliz. Kadim şehir, Diyarbakır ve ülkemiz tarımı için son derece önemli olan bu bölgede gerçekten çok kıymetli bir proje için bir aradayız. Bildiğiniz gibi 17 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Silvan Tüneli'nin tünel kazı çalışmasını başlatmıştık. Hamdolsun burada çok ciddi bir çalışma devam ediyor. Bugün de Silvan projesinin diğer etabı olan Babakaya Tüneli'nin açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. İnşallah bunun sonunda hem ülkemiz için hem bölge için hem bölge insanı için ve ülkemiz tarımı için çok önemli bir sonuca ulaşmış olacağız. Ülkemizin en büyük projelerinden birisi GAP. Cumhuriyetimizin en büyük kalkınma hamlelerinden bir tanesi. 2002 yılına kadar GAP'ta 200 bin hektarlık bir alan sulamaya açılmışken son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık alan yani 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı ve bu bereketli topraklar suyla buluştu. Şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama çalışmaları, proje çalışmaları, yatırım çalışmaları devam ediyor" dedi.