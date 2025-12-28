CHP’li başkan PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 42 temsilci, 26 Aralık 2025'te tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 42 temsilci arasında, CHP'li Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilgın'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ismi geçen Murat Ilgın'ın, Karşıyaka Belediyesi bünyesinde Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.