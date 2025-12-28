Galata Köprüsü’nde Filistin için büyük yürüyüş! Türkiye 1 Ocak’ta tek yürek olacak

Siyonist İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. 21. yüzyılın en kanlı soykırımının yaşandığı Gazze'deki insanlık dramını tüm dünya görmezden geldi. Türkiye ise başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gazze'den yükselen feryada kulak verdi. Başkan Erdoğan, Filistinlilerin haklı mücadelesini dünyaya haykırırken, Türk halkı da yaşanan soykırımı lanetledi. Milli İrade Platformu tarafından, bu yıl 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü 'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirilecek.

"BİR İNSANLIK İTTİFAKINA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsettiklerini ifade etti.

Meselenin siyaset üstü ve insanlık vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğuna dikkati çeken Bilal Erdoğan, "Bunun için de bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var, bu soykırımın arkasındaki İsrail Nazizm'inin yeniden hortlamaması için. Şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar." dedi.