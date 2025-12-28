İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir Önder, işadamı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı, konut ve işyerlerinde arama yapıldı.