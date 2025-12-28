İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel’e İHA yanıtı: Açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak asılsız iddialar ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e tepki gösterdi.

Duran paylaşımında, " CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KONTROLLÜ BİR MÜDAHALEYLE VURULARAK DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA'nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur." ifadelerine yer verildi.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16'larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

"DEVLETİMİZE OLAN GÜVENİ SARSMAYA YÖNELİK ART NİYETLİ AÇIKLAMALARDIR"

İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur. Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan "Angajman Kuralları Direktifi" dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."