Şehit babasından destek: Başka canlar yanmasın

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Karabağlar'da yaşayan şehit Zekeriya Kılıç'ın anne ve babasını ziyaret etti. Şehit ailesi, Cumhur İttifakı tarafından başlatılan Terörsüz Türkiye sürecine destek mesajı verdi. Bursalı, "Bu ülkede güvenle yaşıyorsak, evlatlarımızın ve tüm şehitlerimizin fedakârlığı sayesindedir. Sizin acınız bizim de acımızdır. Siz ağlarken biz de ağladık" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet aklı ve millet iradesiyle yürütüldüğünü belirten Bursalı, "Bu sürecin en kıymetli dayanağı, en büyük meşruiyet kaynağı şehit ailelerimizin verdiği destektir" dedi. Şehit babası Hacı Ahmet Kılıç ise yıllar boyunca yaşanan terör olaylarının toplumda derin yaralar açtığını ifade ederek, sürece destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "Her gün şehit haberleri görmek, patlamaları izlemek çok ağır bir yük. Bunları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu mesele bir partinin değil, Türkiye'nin meselesidir. Herkes elini taşın altına koymalı" diye konuştu.