Yapamaz diyenler gelsin görsün

Deprem illerinde inşa edilen evlerine yerleşen hak sahipleri duygularını SABAH'a anlattı:

Diyorlardı ki: "Bu konutlar yapılmaz. 10 yıl sürer." Ben dedim ki: "Biz Cumhurbaşkanı'mıza güveniyoruz." Bir yıl olmadan konutlarımıza yerleştik.

Ne çabuk yapıldı? Allah bu devleti başımızdan eksik etmesin. Siyaset yapmamışlar, iş yapmışlar.

Yapamıyor diyenler baksınlar, nasıl yapılıyormuş. Baksınlar, gelsin hepsi görsün. En güzel kral evler yapmışlar.

Şehirleri böyle ayağa kaldırmak kolay değil. Öyle başarılı bir Cumhurbaşkanı ki Allah razı olsun.

Ömrümün sonunda cenneti yaşattılar bana. Bir babanın evladına yapamayacağı şeyler, devletimiz, Cumhurbaşkanı'mız bize bunları yaptı.

Kapıyı açıp içeri girdiğimiz zaman eşime, bizim evimiz yıkıldı ama devletimiz bizim yanımızdaydı, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.

Devlet baba dediğin bu. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan buyurup yapsınlar. 2 sene içinde 11 il demek ne demek? Yeni bir Adıyaman, Malatya, Maraş, Hatay yapıldı. Hangi babayiğidin kârıdır bunları yapmak? İnkâr ederlerse kör olurlar.