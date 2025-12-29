‘Evime kavuştuğum gün gözüme uyku girmedi’

Hataylı depremzede Emine Alkaç (65) Mustafa Alkaç (66) çifti, yeni yuvalarının kapılarını SABAH'a açtı. TOKİ tarafından Hatay'da Güldere mahallesinde yapılan konutlarına taşınan 4 çocuk annesi Emine Alkaç, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Evlerimizin teslim edileceğine emindik. AFAD'dan 'Kurada ev çıktı' diye mesaj geldi. Sevinçten ağlaya ağlaya evime geldim. Deprem olduğunda apartmandan dışarı bile çıkmıyoruz. Çünkü evlerimiz çok sağlam, bize güven veriyor. 30 yıl oturduğum evimde doğal gaz yoktu. Devletimin yapıp verdiği evimdeyse doğal gaz sayesinde bütün odalar sıcacık" dedi.

'O GECE HİÇ UYUMADIM'

Alkaç, "Rüyamda görebileceğim güzellikteki bir evi devletim yapıp bana verdi. Sevinçten ağlaya ağlaya yeni evimin kapılarını açtım. O gece hiç uyumadım. Sürekli devletime Cumhurbaşkanıma dua ettim. Rabbim Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah'ım evi olmayanlara ev nasip etsin. Deprem olduğunda dışarı bile çıkmıyorum, evimiz çok güvenli" diye konuştu.

Depremin tek ilde değil 11 ilde meydana geldiğinin altını çizen Mustafa Alkaç ise, "Bu kadar büyük bir felaketin altından sadece dünya lideri Erdoğan kalkabilirdi. O da verdiği bütün sözler gibi bu sözünü de tuttu. Hatay'ımız her geçen gün daha da güzel oluyor" dedi.