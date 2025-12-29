Habibi Neccar Camii’ne ziyaretçi akını

Hatay'da asrın felaketinde yıkılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açılışını yaptığı Habibi Neccar Camii vatandaşların akınına uğruyor. Depremde yerle bir olan camiyi yeniden ziyaret etme fırsatı bulan vatandaşlar camiye akın etti. Caminin yeniden ayağa kalktığını gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. İmam Fethullah Uğraş, "Camimizi yeniden ayakta görüp, içerisinde eskisi gibi namaz kılmak, cemaatle buluşmak ve kucaklaşmak bizim için tarifi olmayan bir duygu" dedi.